Оксана Федорова организует музыкальный фестиваль для поддержки юных талантов

«Мисс Вселенная», телеведущая Оксана Федорова поделилась своими планами. Оксана Федорова анонсировала начало подготовки к Всероссийскому фестивалю «Моя Россия: музыкальное путешествие», который будет реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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