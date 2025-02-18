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Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Алексей Леонков: Минобороны уполномочено заявить:

Минобороны уполномочено заявить:В интервале с21:05 до 21:30 мск дежурными средствами ПВО уничтоженытри украинских БПЛА:два БПЛА – над территорией Брянской области иодин БПЛА – над территорией Республики Крым.

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