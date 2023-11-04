ХАМАС возложило на Байдена ответственность за удар по беженцам в Газе

Ответственность за удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)по центру размещения беженцев в секторе Газа лежит на американском руководстве и президенте Джо Байдене, заявило палестинское движение ХАМАС в своём заявлении.
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