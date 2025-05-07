В Надыме пьяный пассажир автобуса показывал приемы карате и приставал к девушке

Жители Надыма обсуждают в соцсетях инцидент, который произошел в автобусе № 4 во вторник, 6 мая. Видео, как пьяный мужчина демонстрирует неадекватное поведение и пристает к девушке, по просьбе свидетельницы происшествия опубликовал паблик «Злой и добрый надымчанин».
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