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Романцев о штрафе клубов за отказ общаться с прессой: «Я на стороне футболистов. Всегда ли те, кто пишет о футболе, уважительно относятся к игрокам и тренерам?»

— Недавно КДК оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей за то, что после матча с «Сочи» его футболисты не стали общаться с журналистами.

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