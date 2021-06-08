Экипажи танков Т-72Б3 ВВО выполнили первые в новом учебном периоде боевые стрельбы в Забайкалье

Экипажи танков Т-72Б3 ВВО выполнили первые в новом учебном периоде боевые стрельбы в Забайкалье

Помимо точности стрельбы экипажи оттачивали свое мастерство в вождении гусеничной техники, обнаружении и уничтожении целей, в условиях быстро меня-ющейся обстановки, слаженности действий при ведении боя в составе подразделений.

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