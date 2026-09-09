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Утро.ru

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Фекалии человека позволили создать сверхпрочный бетон

Фекалии человека позволили создать сверхпрочный бетон

Человеческие отходы неожиданно оказались отличным материалом для сверхпрочного бетона. Ученые выяснили, что переработанный осадок со станций очистки может не только заменить часть цемента, но и сделать бетон значительно крепче.

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