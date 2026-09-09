Фекалии человека позволили создать сверхпрочный бетон

Человеческие отходы неожиданно оказались отличным материалом для сверхпрочного бетона. Ученые выяснили, что переработанный осадок со станций очистки может не только заменить часть цемента, но и сделать бетон значительно крепче.
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