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Daily Storm

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Крупнейшие торговые сети присоединились к акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

Крупнейшие торговые сети присоединились к акции «#ВыбираемВместе2026 — Москва»

В лидерах — «Дикси» и «Пятерочка»Категория «Продукты» остается одной из самых востребованных среди победителей акций #ВыбираемВместе программы «Миллион призов».

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