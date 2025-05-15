Нижне-Свирский заповедник показал пернатых модников

Сотрудники Нижне-Свирского государственного заповедника показали разнообразие окраски куликов. На снимке, опубликованном в официальной группе заповедника, запечатлены большой улит и два самца турухтана в своем брачном наряде (слева и справа соответственно).
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