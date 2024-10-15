За первые восемь месяцев Узбекистан импортировал легковые автомобили на сумму 912 млн долларов

Ташкент, 14 октября /Синьхуа/ -- За первые восемь месяцев текущего года Узбекистан импортировал легковые автомобили на общую сумму 912 млн долларов США, сообщили узбекские СМИ со ссылкой на отчет Агентства статистики при президенте Узбекистана.