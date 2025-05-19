Расчеты «Град» группировки «Днепр» поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Херсонской области

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экипаж реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 80-й отдельной мотострелковой бригады (арктической) группировки войск «Днепр» уничтожил в Херсонской области два расчета и пункт управления БПЛА ВСУ.
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