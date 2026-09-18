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Ростех

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Аппарат ИВЛ холдинга «Швабе» впервые будут использовать для спасения животных

Аппарат ИВЛ холдинга «Швабе» впервые будут использовать для спасения животных

Фото: «Швабе» Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех передал аппарат искусственной вентиляции легких АИВЛ-Д Екатеринбургскому зоопарку в честь его 96-летия.

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