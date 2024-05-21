Деревья прямо в горшках посадили в клумбы перед акиматом в Актау

Горожане уже около года ждут нового сквера перед зданием городского акимата. Однако на днях вместо неописуемой красоты, которую всем демонстрировал отдел ЖКХ год назад на эскизах, жители увидели полнейшее безобразие.
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