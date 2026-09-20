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Arc упростил прием USDC-платежей для разработчиков x402

Arc упростил прием USDC-платежей для разработчиков x402

Блокчейн Arc запустил механизм прокси-платежей для разработчиков, использующих протокол x402. Новый функционал работает через Facilitator Service и позволяет принимать USDC с последующим ончейн-расчетом без необходимости самостоятельно управлять инфраструктурой для проведения транзакций.

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