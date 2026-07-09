На границе Казахстана открыли 59 полицейских постов из-за нелегального вывоза топлива

Казахстан ужесточил меры на границе для пресечения незаконного вывоза топлива. У пунктов пропуска начали работу 59 постов полиции, которые осматривают транспортные средства на предмет наличия нелегальных дополнительных емкостей с горюче-смазочными материалами (ГСМ).
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