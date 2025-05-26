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Царьград

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ВСУ остались без ракет: истощение запасов SAMP-T угрожает обороне Украины

ВСУ остались без ракет: истощение запасов SAMP-T угрожает обороне Украины

ВСУ испытывает нехватку ракет для зенитных комплексов SAMP-T от Италии и Франции. Украинские военные заявляют о необходимости дополнительных систем ПВО дальнего радиуса действия.

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