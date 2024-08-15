Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки в ДНР

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Ивановки в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Суворова II степени и Кутузова бригады с освобождением от украинских боевиков села Ивановка в ДНР.

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