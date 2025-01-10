На Арамильском тракте разбилась молодая женщина

Сегодня рано утром на 8-м км Арамильского тракта в ДТП погибла 26-летняя женщина. Как сообщили в областной ГАИ, водитель автомобиля Chevrolet Aveo двигалась со стороны Кольцово в направлении Арамили на высокой скорости, не справилась с управлением, после чего машина съехала с дороги в кювет и опрокинулось.