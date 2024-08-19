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Заметный рост объёма грузоперевозок в Казахстане обеспечивают порты Актау и Курык

Заметный рост объёма грузоперевозок в Казахстане обеспечивают порты Актау и Курык

Объём перевозок грузов и багажа морским и прибрежным транспортом в Казахстане за январь–июль 2024 года достиг 1,6 млн тонн — сразу в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, подсчитали в  Energyprom.

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