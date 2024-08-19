Заметный рост объёма грузоперевозок в Казахстане обеспечивают порты Актау и Курык

Объём перевозок грузов и багажа морским и прибрежным транспортом в Казахстане за январь–июль 2024 года достиг 1,6 млн тонн — сразу в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2023-го, подсчитали в Energyprom.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии