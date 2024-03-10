Переехавшая из опасного здания женская консультация откроется 11 марта

Женскую консультацию в Петрозаводске перевели из ветхого здания в бывший роддом Располагавшуюся на улице Кузьмина в Петрозаводске женскую консультацию окончательно перевели в бывший роддом на улице Кирова.
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