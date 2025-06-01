Как в Португалии тушат пожары

Пока в Сибири и Якутии горит больше миллиона гектаров леса, происходит настоящая экологическая катастрофа и всем на это плевать, в португальском регионе Каштелу-Бранку тоже бушуют лесные пожары, но их активно тушат.
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