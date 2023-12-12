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Байден: США быстро исчерпывают возможности поддерживать Украину

Байден: США быстро исчерпывают возможности поддерживать Украину

Американское руководство стремительно теряет способность оказывать помощь Киеву. Такое заявление по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден, передает ТАСС.

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