Байден: США быстро исчерпывают возможности поддерживать Украину

Американское руководство стремительно теряет способность оказывать помощь Киеву. Такое заявление по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским сделал президент США Джо Байден, передает ТАСС.
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