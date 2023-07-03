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Хабаровск не вошел в ТОП-10 регионов по качеству дорог

Хабаровск не вошел в ТОП-10 регионов по качеству дорог

По данным, опубликованным РИА Новости, Москва, ХМАО и Краснодарский край заняли лидирующие позиции в рейтинге российских регионов по качеству дорог, в то время как Архангельская и Кировская области, а также Марий Эл оказались в конце списка.

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