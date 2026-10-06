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Царьград

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Травников вручил награды наставникам Героев СВО под Новосибирском

Травников вручил награды наставникам Героев СВО под Новосибирском

В Новосибирской области знак отличия «За наставничество» вручили учителю физкультуры из села Улыбино Александру Захарову, отцу Героя России Егора Захарова, преподавателю Новосибирского военного командного училища Василию Фрезе и замначальника отдела администрации Чистоозерного района Ирине Сахаровой.

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