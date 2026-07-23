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Удобрение для баклажанов из старого картофеля

Удобрение для баклажанов из старого картофеля

Обычная крахмальная вода в сочетании с жидкими удобрениями и обычным коровяком увеличит урожай баклажанов вдвое! Лучше использовать пожухлую картошку от старого урожая, которая не годится в пищу, поскольку практически потеряла свои вкусовые качества.

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