Удобрение для баклажанов из старого картофеля

Обычная крахмальная вода в сочетании с жидкими удобрениями и обычным коровяком увеличит урожай баклажанов вдвое! Лучше использовать пожухлую картошку от старого урожая, которая не годится в пищу, поскольку практически потеряла свои вкусовые качества.
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