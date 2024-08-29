Многодетная мать из Иркутского района незаконно обналичила маткапитал

В Иркутском районе мать троих детей приобрела дом у родственника на средства материнского капитала в размере 437 тысяч рублей, но не оформила жилье в общую долевую собственность с детьми в течение полугода, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
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