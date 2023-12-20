Конгресс призвал Белый дом ввести санкции против энергосектора РФ

Группа конгрессменов из Палаты представителей Соединенных Штатов отправила письмо Джейку Салливану, советнику президента США по нацбезопасности, с заявлением о неэффективности политики потолка цен на нефть из России.
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