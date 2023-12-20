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Конгресс призвал Белый дом ввести санкции против энергосектора РФ

Конгресс призвал Белый дом ввести санкции против энергосектора РФ

Группа конгрессменов из Палаты представителей Соединенных Штатов отправила письмо Джейку Салливану, советнику президента США по нацбезопасности, с заявлением о неэффективности политики потолка цен на нефть из России.

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