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Геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 обеспокоен конкуренцией с Assassin's Creed

Геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 обеспокоен конкуренцией с Assassin's Creed

Даниэль Вавра, креативный директор Warhorse Studios, выразил свои опасения по поводу выхода Kingdom Come: Deliverance 2, который запланирован на 11 февраля 2025 года, за несколько дней до релиза Assassin's Creed: Shadows, который выйдет 14 февраля 2025 года.

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