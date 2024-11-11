Геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance 2 обеспокоен конкуренцией с Assassin's Creed

Даниэль Вавра, креативный директор Warhorse Studios, выразил свои опасения по поводу выхода Kingdom Come: Deliverance 2, который запланирован на 11 февраля 2025 года, за несколько дней до релиза Assassin's Creed: Shadows, который выйдет 14 февраля 2025 года.