В Краснокамске начали готовиться к выборам мэра

В Краснокамском городском округе Пермского края началась подготовка к выборам главы муниципалитета. В среду, 27 сентября депутаты городской думы объявили о конкурсе по отбору кандидатов на указанную должность.
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