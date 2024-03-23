ФСБ задержала 11 человек по делу о теракте в "Крокусе". Среди них 4 исполнителей, которые убивали людей.
ФСБ задержало убийц из "Крокуса"
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Головой в низ, а семьи не замеченные в креминале в аулы)))
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19 час.
radiofree RF
Как при Сталине,собрать всех мигрантов в вагоны и на родину в кишлаки и аулы.
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15 час.
Юрий Басалаев
сначала получить максимум информации, чтобы выйти на организаторов
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14 час.
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