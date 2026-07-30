Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Пашинян заявил, что Армения хочет решить вопрос с ЮКЖД по-дружески

Пашинян заявил, что Армения хочет решить вопрос с ЮКЖД по-дружески

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами, но рассчитывает разрешить этот вопрос по-дружески.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии