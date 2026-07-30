Пашинян заявил, что Армения хочет решить вопрос с ЮКЖД по-дружески

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не обсуждал во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о концессии на управление армянскими железными дорогами, но рассчитывает разрешить этот вопрос по-дружески.
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