Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель потребовал от телеканала MS NOW извинений за ложную информацию о том, что он якобы приехал в Россию.
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