В Суйфэньхэ в одной из квартир поселился дикий барсук

В одной из пустующих квартир города Суйфэньхэ поселился барсук. Зверька обнаружил брат владелицы квартиры, который зашёл, чтобы убрать мебель перед ремонтом, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на телевидение Суйфэньхэ.