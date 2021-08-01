Экономический прогноз на август 2021 года

“Ъ” предлагает экономический прогноз на грядущий месяц. Эксперты ответили на вопросы, что случится с курсом доллара к рублю, как изменятся мировые цены на нефть, какой окажется инфляция и как поведут себя доллар и евро на мировом валютном рынке.