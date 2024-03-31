Раиса Рязанова и Сергей Маховиков покажут в Крыму спектакль «Любовь и голуби»

В мае российские артисты театра и кино привезут в Крым антрепризный спектакль «Любовь и голуби». Известную по одноимённому фильму историю покажут Раиса Рязанова, Сергей Маховиков, Наталья Громушкина и Елена Бирюкова.
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