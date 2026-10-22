Сокращения проходят после сделки по выкупу Electronic Arts за $55 млрд, которая оставила издателя с $18 млрд долга Electronic Arts закрывает BioWare и отменяет новую игру серии Mass Effect, сообщает Wccftech со ссылкой на Bloomberg.
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