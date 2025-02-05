Зеленский назвал сильную армию Украины путем к урегулированию конфликта с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что гарантия членства Украины в НАТО и поддержание сильной украинской армии является самым быстрым путем к урегулированию военного конфликта с Россией.
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