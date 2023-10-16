Что происходит с доходностью вкладов и куда россияне отправляют деньги. Обзор Банки.ру

Средняя максимальная доходность по вкладам прекратила расти, обращает внимание «Коммерсант». По итогам первой декады октября средняя ставка по вкладам крупнейших банков замерла на уровне 10,18%, сохранившись на уровне конца сентября.
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