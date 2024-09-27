Nature: репутация формируется по принципу «посмотреть дважды, простить единожды»

Мы принимаем решение о сотрудничестве с кем-то, обращая внимание на разные характеристики. Согласно недавним исследованиям, одной из них может быть сходство речи потенциального напарника с нашей собственной.
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