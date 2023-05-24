На аукционе продали единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова за 6 млн рублей

Единственный сборник стихов российского поэта и писателя Михаила Лермонтова, выпущенный при жизни гения, продали на аукционе «Литфонда» за 6 миллионов рублей.
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