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На аукционе продали единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова за 6 млн рублей

На аукционе продали единственный прижизненный сборник стихов Лермонтова за 6 млн рублей

Единственный сборник стихов российского поэта и писателя Михаила Лермонтова, выпущенный при жизни гения, продали на аукционе «Литфонда» за 6 миллионов рублей.

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