28.09.24==«Разные пути» к Богу: что об этом думает священник?

Крещение — почему это таинство так важно для православного христианина? Дает ли оно гарантию попадания в Рай? И есть ли какие-то другие пути, ведущие к Богу? Об этом мы поговорили с протоиереем Александром Елатомцевым.
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