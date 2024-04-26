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В ЦАО и ЮВАО в Москве временно закроют подземные пешеходные переходы

В ЦАО и ЮВАО в Москве временно закроют подземные пешеходные переходы

По информации из Telegram-канала департамента транспорта Москвы, подземные пешеходные переходы в Центральном административном округе (ЦАО) и Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) будут временно закрыты 26 апреля, 2 и 5 мая .

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