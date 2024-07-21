Фриц приехал пострелять "русню" на Украину, но не туда записался. В России получил бы максимум пожизненное*Немецкий наемник Рико Кригер, воевавший на стороне ВСУ, был приговорен к расстрелу в Белоруссии.
Расстрел – приговор наёмнику ВСУ из ФРГ Рико Кригеру
Комментарии
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Александр Денисов
Все правильно у батьки... Пусть немцы теперь выкупают своего недорастрелянного...
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14 час.
VG
Vasily Golov
Для расстрела патроны есть?Почему при "попытке к бегству" не стреляют на поражение?Задерживают.допрашивают заводят дела,отправляют в СИЗО,кормят.Видимо,патроны кончились.Правда полиция вооружена маленьким автоматом и большой обоймой.
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13 час.
Аркадий Цыганов
Говорят же, что воздастся каждому по делам его.
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6 час.
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