Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 463 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Денисов
    "...президент России Владимир Путин с 1999 года сделал восстановление влияния на “ближнее зарубежье” своим стратегиче...Россия все эти го...
  • Регина Толстоброва
    Уделяют внимание потому, что сами  разожгли костер. Кто оружие и деньги поставлял этой юродивой  Украине."Упрямый осёл" Тр...
  • Регина Толстоброва
    Наш президент замечательный  политик и стратег.Россия все эти го...

Россия все эти годы тихо строила огромную империю. А Запад и не замечал

Россия все эти годы тихо строила огромную империю. А Запад и не замечал

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года многие западные аналитики и ученые, занимающиеся постсоветскими государствами, ожидали, что правительства и общественность этих стран выразят солидарность с Украиной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Регина Толстоброва
Наш президент замечательный  политик и стратег.
Ответить
4 час.
Александр Денисов
&quot;...президент России Владимир Путин с 1999 года сделал восстановление влияния на “ближнее зарубежье” своим стратегическим приоритетом.&quot;, то-то все  “ближнее зарубежье” с визгом бежит от России.
Ответить
49 мин.
наверх