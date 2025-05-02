Россия все эти годы тихо строила огромную империю. А Запад и не замечал

После начала боевых действий на Украине в феврале 2022 года многие западные аналитики и ученые, занимающиеся постсоветскими государствами, ожидали, что правительства и общественность этих стран выразят солидарность с Украиной.
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