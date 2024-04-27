«РЖД Бизнес Актив» увеличивает объем перевозок через Казахстан

О развитии экспортных и транзитных маршрутов, способствующих этому росту, рассказал генеральный директор «РЖД Бизнес Актив» Вячеслав Сараев в ходе панельной сессии«Глобальная контейнеризация: вызовы и перспективы» международного контейнерного форума ECЭ ASIA 2024 в Казахстане.