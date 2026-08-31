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В России 1 сентября впервые в истории в первый класс пойдут 1,5 млн детей

В России 1 сентября впервые в истории в первый класс пойдут 1,5 млн детей

В новом учебном году российские школы примут 17,5 млн учеников. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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