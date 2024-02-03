Минцифры может отправить «Госуслуги» на экспорт. В дружественные страны

Глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство обсуждает возможность экспорта отечественной платформы «Госуслуги»Как сообщает «Коммерсантъ», во время выступления на форуме Digital Almaty 2024 в Казахстане глава Минцифры отметил, что портал госуслуг стал пятой цифровой экосистемой в России по масштабу трафика, а число активных пользователей платформы достигает 10 миллионов человек в сутки.
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