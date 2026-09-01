Пресс-секретарь Каллас Анита Хиппер покинула свой пост

Пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Каи Каллас и один из представителей Еврокомиссии (ЕК) — Анита Хиппер — покинула свой пост, её место займёт бывший сотрудник пресс-службы Еврокомиссии, а затем сотрудник представительства ЕС в Австрии Кристиан Виганд.
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