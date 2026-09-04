В НИУ Президентской академии отдали дань памяти жертвам террора

3 сентября, в России прошел День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день каждый год вспоминают трагедию 1 – 3 сентября 2004 года в Беслане, когда террористы трое суток удерживали в заложниках школьников, их родителей и учителей, захваченных во время Дня знаний.
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