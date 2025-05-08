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Инцидент в Париже: после матча «ПСЖ» наезд автомобиля травмировал трёх человек

Инцидент в Париже: после матча «ПСЖ» наезд автомобиля травмировал трёх человек

После матча в Париже фанатский праздник обернулся трагедией: автомобиль сбил болельщиков «ПСЖ», трое в больнице, один в тяжёлом состоянии.

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